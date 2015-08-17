БИНБАНК открыл филиал во Владивостоке

Офис находится по адресу ул. Светланская 8/29. На базе филиала БИНБАНКа во Владивостоке создана дальневосточная региональная дирекция под руководством Маргариты Коноваловой.

В филиале обслуживают физических и юридических лиц, которым доступны все продукты БИНБАНКа, от классических кредитных и депозитных продуктов, заканчивая высокотехнологичными индивидуальными решениями. Предпринимателям, помимо стандартных услуг, доступны кредиты с государственной поддержкой по сниженным ставкам. Также в банке есть зона круглосуточного обслуживания, где расположен банкомат и платежный терминал.

«БИНБАНК проводит большую работу по развитию сети обслуживания на всей территории России. Теперь наши офисы есть от Владивостока до Калининграда», – отметил руководитель блока региональных дирекций БИНБАНКа Алексей Фарафонтов.

Филиал открыт для частных клиентов с понедельника по пятницу с 9:00 – 20:00, в субботу с 10:00 – 17:00, в воскресенье – выходной. Предпринимателей обслуживают с 10:00 – 18:00 в будние дни, суббота и воскресенье – выходной.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).