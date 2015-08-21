Денежные переводы «Золотая Корона» стали доступны в интернет-банке БИНБАНКа

Возможность осуществления в интернет-банке «БИНБАНК-онлайн» мгновенных переводов «Золотая Корона» дает новые преимущества пользователям дистанционного сервиса: система имеет разветвлённую сеть из 48 тыс. пунктов обслуживания шаговой доступности по России, странам СНГ, а также Вьетнаму, Великобритании, Греции, Грузии, Израилю, Латвии, Монголии, Непалу, Турции и Чехии. Клиентам гарантируется безопасность операций и круглосуточная поддержка операторов.

Процедура отправки перевода проста и удобна, достаточно выполнить 3 шага:

• Войти в «БИНБАНК-онлайн»

• Заполнить форму в разделе «Переводы – Золотая корона», указав адрес, ФИО и телефон получателя

• Подтвердить перевод разовым паролем

Отправитель имеет возможность указать удобную для получателя валюту выдачи перевода – рубли, доллары или евро.

Получить перевод можно через несколько секунд после отправки, получатель будет проинформирован SMS-сообщением о поступлении средств.

Комиссия за переводы взимается согласно тарифам системы «Золотая Корона». Для переводов по России комиссия составляет 1% от суммы, минимум 100 рублей (не более 1 тыс. рублей).