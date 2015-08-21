БИНБАНК стал приобретателем части имущества и обязательств Пробизнесбанка

БИНБАНК стал победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по выбору банка – приобретателя части имущества и обязательств ОАО АКБ «Пробизнесбанк». БИНБАНК принимает на себя все обязательства Пробизнесбанка перед физическими лицами по вкладам и счетам независимо от величины депозита (даже если размер вклада превышает страховую сумму – 1,4 млн рублей). БИНБАНК приступит к обслуживанию вкладчиков Пробизнесбанка не позднее 26 августа 2015 года.

«Вкладчики Пробизнесбанка автоматически становятся вкладчиками БИНБАНКа, который гарантирует исполнение всех обязательств перед физическими лицами в полном объеме. Все условия по вкладам, включая ставки и сроки, сохраняются. Таким образом, вкладчики могут быть уверены в полной сохранности своих сбережений и получении дохода согласно действующим договорам. БИНБАНК, в свою очередь, получает возможность увеличить клиентскую базу и предложить новым клиентам широкий спектр дополнительных продуктов и услуг», – комментирует основной акционер БИНБАНКа Микаил Шишханов.

Общий объем обязательств, принимаемых БИНБАНКом, составит до 25 млрд рублей. В общей сложности в БИНБАНК переходит более 330 тыс. договоров по вкладам и счетам физических лиц.

Одновременно БИНБАНК примет часть имущества Пробизнесбанка по балансовой стоимости в виде прав требования по кредитным договорам, аккредитивов, ценных бумаг, объектов недвижимости и денежных средств. Сумма передаваемого БИНБАНКу имущества будет эквивалентна обязательствам перед вкладчиками, которые принимает на себя банк (до 25 млрд рублей).

В случае возникновения вопросов вкладчики могут получить консультацию по телефону 8 800 555 22 02.