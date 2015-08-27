БИНБАНК выдал банковские гарантии компании «Трансстроймеханизация» на общую сумму 3,1 млрд рублей

Две гарантии совокупным размером 3,1 млрд рублей выданы на срок три года. Гарантийное обеспечение, предоставленное БИНБАНКом, необходимо ООО «Трансстроймеханизация» в связи с исполнением государственных контрактов на реконструкцию аэропортового комплекса в Норильске, а также на восстановление искусственных аэродромных покрытий и замену светосигнального оборудования Международного аэропорта Нижнего Новгорода.



«Трансстроймеханизация» – дочерняя компания ПАО «МОСТОТРЕСТ». Осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, в числе которых – автомобильные дороги и аэропорты. Компания является лидером в сфере строительства и реконструкции плоскостной инфраструктуры аэропортов и имеет большой опыт выполнения строительно-монтажных работ на аэродромах. Работает в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах, является главным исполнителем по проектам строительства участков платной трассы «Москва–Санкт-Петербург» и реконструкции автомобильной дороги М-11 «Нарва», ведет реконструкцию аэропортов Шереметьево, г. Уфы, г. Ростова-на-Дону, г. Нижнего Новгорода, г. Хабаровска и г. Норильска, строительство и реконструкцию автомобильных дорог М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-10 «Россия».