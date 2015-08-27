Две гарантии совокупным размером 3,1 млрд рублей выданы на срок три года. Гарантийное обеспечение, предоставленное БИНБАНКом, необходимо ООО «Трансстроймеханизация» в связи с исполнением государственных контрактов на реконструкцию аэропортового комплекса в Норильске, а также на восстановление искусственных аэродромных покрытий и замену светосигнального оборудования Международного аэропорта Нижнего Новгорода.
«Трансстроймеханизация» – дочерняя компания ПАО «МОСТОТРЕСТ». Осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, в числе которых – автомобильные дороги и аэропорты. Компания является лидером в сфере строительства и реконструкции плоскостной инфраструктуры аэропортов и имеет большой опыт выполнения строительно-монтажных работ на аэродромах. Работает в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах, является главным исполнителем по проектам строительства участков платной трассы «Москва–Санкт-Петербург» и реконструкции автомобильной дороги М-11 «Нарва», ведет реконструкцию аэропортов Шереметьево, г. Уфы, г. Ростова-на-Дону, г. Нижнего Новгорода, г. Хабаровска и г. Норильска, строительство и реконструкцию автомобильных дорог М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-10 «Россия».
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