БИНБАНК стал официальным спонсором Чемпионата Мира по хоккею с мячом 2016 года

БИНБАНК выступил официальным спонсором 36-го Чемпионата Мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Ульяновске и Димитровграде с 31 января по 7 февраля 2016 года.

«БИНБАНК с радостью поддерживает социально значимые мероприятия региона. На этот раз нам выпал шанс внести свою лепту в организацию важнейшего события для мирового хоккея с мячом. Нас ждут зрелищные матчи, захватывающая борьба и спортивный азарт», – отметил управляющий Средневолжской региональной дирекцией БИНБАНКа Илья Гринберг.

В чемпионате примут участие национальные сборные из 21 страны Европы, Азии, Северной Америки и Африки.

