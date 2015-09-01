БИНБАНК планирует новый выпуск еврокоммерческих бумаг на 20-30 млн долларов США для латиноамериканских инвесторов

В августе 2015 года представители БИНБАНКа провели встречи с управляющими и инвестиционными компаниями, фондами и банками стран Латинской Америки в рамках None–Deal Road Show. Организатором встреч для банка выступила компания BCP Securities, обладающая большой экспертизой и широким кругом контактов в странах Латинской Америки. Со стороны БИНБАНКа в поездке участвовали президент банка Александр Лукин, старший вице-президент Ирина Комарова и руководитель направления по работе на международных рынках капитала Айсылу Якушева.



«Латинская Америка – великолепная возможность поиска новых партнеров для БИНБАНКа. Подобная поездка осуществлялась впервые. Несмотря на существенную географическую удаленность США, Чили и Бразилии от России, мы были приятно удивлены знаниями коллег о российской экономике в целом и активностью портфельных менеджеров в инвестировании в российские компании. В результате плодотворных переговоров банк планирует, в случае подтвержденного интереса и благоприятного момента, в ближайшее время разместить новый выпуск объемом 20-30 млн долларов США в рамках программы ECP БИНБАНКа для латиноамериканских инвесторов»,- прокомментировала Ирина Комарова.



В июле 2015 года БИНБАНК разместил серию 08 и 09 еврокоммерческих бумаг для иностранных клиентов общим объемом 50 млн долларов США. В размещениях также участвовали небольшим объемом клиенты из Бразилии. Эти выпуски стали первыми размещениями российского эмитента в 2015 году на международном рынке капитала.