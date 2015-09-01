БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-02 совокупным объемом 3 млрд рублей

БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций №7 и №9 серии БО-02 совокупным объемом 3 млрд рублей. Дополнительные выпуски размещены в полном объеме. Объем дополнительных выпусков №7 и №9 составляет 1 и 2 млрд рублей соответственно.



Цена размещения биржевых облигаций была установлена в размере 100,01% от номинальной стоимости, что составило 1000,10 рублей за одну биржевую облигацию.



Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-02 состоялось 24 сентября 2013 года. В течение 2014 и 2015 года также были размещены дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-02. На текущий момент совокупный объем биржевых облигаций указанного выпуска в обращении составляет 19 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года с датой погашения 24 сентября 2016 года. В третьей декаде сентября 2015 года по выпуску предусмотрена оферта по цене 100% от номинала.



Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в котировальный список высшего уровня ЗАО «ФБ ММВБ».



В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 61 млрд рублей.

