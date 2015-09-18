Аккобанк переименован в «БИНБАНК Сургут»

«БИНБАНК Сургут» является дочерним банком БИНБАНКа, который входит в топ-20 кредитных организаций страны по размеру активов. Все клиенты Аккобанка автоматически становятся клиентами «БИНБАНКа Сургут», дополнительных договоров заключать не требуется. Месторасположение отделений банка не меняется.

В 2016 году планируется завершить процесс присоединения «БИНБАНКа Сургут» к БИНБАНКу. В результате отделения «БИНБАНКа Сургут» станут региональными офисами БИНБАНКа. На данный момент происходит интеграция бизнеса, в результате которой будут внедрены стандарты управления, принятые в БИНБАНКе. При этом БИНБАНК сохранит положительный опыт, наработанный Аккобанком на региональном рынке.

Напомним, что в декабре 2014 года БИНБАНК закрыл сделку по приобретению пяти банков группы «Рост», в которую входит бывший Аккобанк. Сделка заключена при поддержке государства в лице Банка России и Агентства по страхованию вкладов. Цель приобретения банков группы «Рост» – дальнейшее усиление позиций БИНБАНКа на региональных рынках страны.