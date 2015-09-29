БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-02

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации серии БО-02 в количестве 2 241 135 штук номинальным объемом 2 241 135 000 рублей. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 4 146 099,75 рублей.

Напомним, что 24 сентября 2013 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 со сроком обращения 3 года. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 19 млрд рублей. По выпуску предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 6 месяцев. Процентные ставки пятого и шестого купонов установлены эмитентом в размере 13,5% годовых.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 77 млрд рублей.

