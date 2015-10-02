БИНБАНК выплатил 449 млн рублей купонного дохода за первый купонный период по биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-09

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-09 (идентификационные номера выпусков 4B020802562B и 4B020902562B соответственно от 25.12.2013). Размер выплат за первый купонный период составил 448 740 000 рублей, в расчете на одну облигацию - 74,79 рубля.

Напомним, что 03 апреля 2015 года БИНБАНК разместил выпуски биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-09 со сроком погашения в 2184 день с даты начала размещения. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентные ставки первого и второго купонов установлены в размере 15% годовых.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-08 и серии БО-09 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.

