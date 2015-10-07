БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 совокупным объемом 6 млрд рублей

БИНБАНК разместил два дополнительных выпуска биржевых облигаций (№6) серий БО-06 и БО-07 объемом 3 млрд рублей каждый. Выпуски размещены в полном объеме.

Номинал облигации - 1 тыс. рублей. По облигациям предусматривается возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Цена размещения биржевых облигаций была установлена в размере 101,62% от номинальной стоимости, что составило 1016,20 рублей за одну бумагу.



Первичное размещение биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 состоялось 26 января 2015 года. На текущий момент совокупный объем этих выпусков в обращении составляет 10 млрд рублей. Дата погашения – 18 января 2021 года. Биржевые облигации включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 88 млрд рублей.

