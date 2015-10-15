Акционеры увеличат капитал БИНБАНКа на 10 млрд рублей

В рамках стратегии повышения капитализации акционеры БИНБАНКа увеличат его капитал на 10 млрд рублей. Увеличение уставного капитала произойдет путем допэмиссии акций в 2016 году, в результате чего на аналогичную сумму увеличатся собственные средства банка. Планируется, что в результате допэмиссии контрольный пакет акций перейдет к основателю и акционеру БИНБАНКа Михаилу Гуцериеву.

«Размер капитала должен соответствовать стратегическим задачам, которые мы перед собой ставим. Мы создаем один из крупнейших и лучших банков страны – банк федерального значения. Мы нацелены на интенсивный рост бизнеса, в том числе за счет присоединения других игроков. Мы продолжим планомерно увеличивать собственный капитал БИНБАНКа, на данный момент наш ориентир – 100 млрд рублей», – комментирует совладелец БИНБАНКа Микаил Шишханов.

За три квартала 2015 года БИНБАНК увеличил размер собственных средств в полтора раза. В августе Агентство по страхованию вкладов передало БИНБАНКу облигации федерального займа на сумму 8,8 млрд рублей в рамках программы повышения капитализации банков. На 1 октября 2015 года собственный капитал БИНБАНКа составил 52 млрд рублей.