80% бывших вкладчиков Пробизнесбанка остались на обслуживании в БИНБАНКе

БИНБАНК подвел итоги работы с вкладчиками Пробизнесбанка: 80% вкладов и счетов, открытых ранее частными лицами в Пробизнесбанке, остались в БИНБАНКе. Таким образом, БИНБАНК получил порядка 270 тыс. новых вкладчиков.

Объем депозитов, который бывшие клиенты Пробизнесбанка оставили в БИНБАНКе, составил 17 млрд рублей, что составляет более 70% от всего размера обязательств, переданных БИНБАНКу изначально (24 млрд рублей).

Напомним, что 26 августа БИНБАНК приступил к обслуживанию физических лиц, имевших вклады и счета в Пробизнесбанке. Вкладчики Пробизнесбанка автоматически стали клиентами БИНБАНКа с сохранением условий по договорам банковского вклада и банковского счета. Ставки по вкладам и сроки их размещения, которые были указаны в договорах с Пробизнесбанком, остались неизменными. БИНБАНК принял на себя все обязательства Пробизнесбанка перед физическими лицами по вкладам и счетам независимо от величины депозита (даже если размер вклада превышал страховую сумму – 1,4 млн рублей).

Бывшие вкладчики Пробизнесбанка могут обслуживаться в любом удобном офисе БИНБАНКа, пользуясь не только вкладами, но и другими розничными продуктами, включая интернет-банк, накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, страховые продукты.

