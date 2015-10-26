БИНБАНК запустил услугу Direct Bank для корпоративных клиентов

Услуга позволяет клиентам БИНБАНКа, использующим программы учета и управления на базе «1С», отправлять подписанные электронной подписью платежные документы напрямую из программ «1С», а также получать статусы проведения платежей из банка, в том числе с помощью СМС-сообщений.



Сотрудникам предприятия теперь не нужно тратить время на выгрузку документов в файл и последующую передачу их в интернет-банк. Созданные в «1С» платежи будут доступны в интернет-банке БИНБАНКа (iBank2) автоматически. Выписки, подготовленные банком, также будут поступать в «1С» напрямую.



Для подключения услуги Direct Bank клиенту необходимо подключить пакет «Комплексный», поскольку услуга предполагает обязательное наличие USB-токена (ключа электронной подписи).



Функция прямого обмена платежными документами с БИНБАНКом поддерживается в версиях «1С: Бухгалтерия 8» (редакция 3.0) и будет включена в очередные релизы программных продуктов «1С: ERP Управление предприятием 2.0», «1С: Управление торговлей 8» (редакция 11), «1С: Управление небольшой фирмой» (редакция 1.5).

