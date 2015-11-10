БИНБАНК запустил программу потребительского кредитования под залог недвижимости

Сумма кредита до 10 млн рублей позволяет клиенту совершить крупную покупку (приобрести жилье, загородную или зарубежную недвижимость, купить автомобиль или погасить действующие кредиты, оформленные на менее выгодных условиях), а 10-летний срок кредитования – минимизировать ежемесячные платежи.

Ставка по кредиту зависит от способа подтверждения дохода. При этом заемщику предоставляется возможность воспользоваться услугой «Выгодная ставка» (стоимость услуги – 3% от суммы кредита). В этом случае ставка по кредиту для наемного сотрудника составит 17,9% годовых при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ (или выпиской с банковского счета), 19,1% – при подтверждении дохода справкой по форме банка. Ставка для владельцев бизнеса – 20,1%. Если заемщик не желает воспользоваться услугой, указанные ставки увеличиваются на 3 процентных пункта.

«Особые преференции предоставляются заемщикам, получающим зарплату на карты БИНБАНКа, вкладчикам банка, а также клиентам, имеющим в БИНБАНКе положительную кредитную историю, – отмечает директор департамента разработки розничных продуктов Антон Маслий. – Для таких клиентов ставка снижается на 1 процентный пункт, а максимальный срок кредита увеличивается до 15 лет».

Программа потребительского кредитования под залог недвижимости рассчитана на заемщиков в возрасте от 25 до 65 лет. Полное или частичное досрочное погашение осуществляется без комиссий.