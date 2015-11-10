Сумма кредита до 10 млн рублей позволяет клиенту совершить крупную покупку (приобрести жилье, загородную или зарубежную недвижимость, купить автомобиль или погасить действующие кредиты, оформленные на менее выгодных условиях), а 10-летний срок кредитования – минимизировать ежемесячные платежи.
Ставка по кредиту зависит от способа подтверждения дохода. При этом заемщику предоставляется возможность воспользоваться услугой «Выгодная ставка» (стоимость услуги – 3% от суммы кредита). В этом случае ставка по кредиту для наемного сотрудника составит 17,9% годовых при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ (или выпиской с банковского счета), 19,1% – при подтверждении дохода справкой по форме банка. Ставка для владельцев бизнеса – 20,1%. Если заемщик не желает воспользоваться услугой, указанные ставки увеличиваются на 3 процентных пункта.
«Особые преференции предоставляются заемщикам, получающим зарплату на карты БИНБАНКа, вкладчикам банка, а также клиентам, имеющим в БИНБАНКе положительную кредитную историю, – отмечает директор департамента разработки розничных продуктов Антон Маслий. – Для таких клиентов ставка снижается на 1 процентный пункт, а максимальный срок кредита увеличивается до 15 лет».
Программа потребительского кредитования под залог недвижимости рассчитана на заемщиков в возрасте от 25 до 65 лет. Полное или частичное досрочное погашение осуществляется без комиссий.
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