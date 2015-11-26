БИНБАНК предложил путешественникам премиальную карту AirMiles

БИНБАНК разработал пакет услуг «Премиум», который сочетает в себе оптимальный набор опций для путешественников.

В рамках премиального пакета услуг клиенту выпускается карта Visa Signature с бонусной программой: за каждую покупку по карте начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно использовать для покупки авиабилетов или оплаты отелей.

Согласно условиям программы, бонусы в размере 5% от стоимости покупки начисляются при оплате билетов любой авиакомпании или проживания в гостинице в любой стране мира. За все прочие покупки по карте начисляются бонусы в размере 1%.

Бонусная программа предполагает также начисление баллов на остаток по карте: 7% годовых при остатке до 2 млн рублей.

Все полученные бонусы конвертируются в рубли (1 бонус равен 1 рублю). Целевое накопление на оплату авиабилетов и отелей позволяет путешественникам ощутить реальную пользу бонусной программы. К примеру, при среднемесячном обороте по карте в размере 40 тыс. рублей клиент может заработать за год порядка 30 тыс. бонусных баллов.

Помимо бонусной программы держатель карты получает множество других преимуществ: бесплатное снятие средств в банкомате любого банка по всему миру (без комиссии – два раза в месяц), бесплатные SMS-информирование, интернет-банк, консьерж-сервис, страхование выезжающих за рубеж, выпуск карты Priority Pass (вход в VIP-зал аэропорта). Кроме того, клиент получает 12-процентную скидку при аренде сейфовых ячеек в БИНБАНКе, а при открытии вклада – надбавку к базовым ставкам (0,2–0,3 процентных пункта).

При выпуске карты клиенту автоматически открывается четыре счета, привязанные к одной карте: в рублях, долларах, евро и фунтах стерлингов. При оплате картой средства списываются именно с того счета, в валюте которого происходит платеж.

Карта предусматривает возможность открытия кредитного лимита на индивидуальных условиях в размере до 1 млн рублей.

Стоимость обслуживания карты составляет 15 тыс. рублей в год (единовременно) либо 1,5 тыс. – каждый месяц. Плата за обслуживание карты не взимается при поддержании среднемесячного остатка в размере 500 тыс. рублей или если обороты по карте составляют не менее 125 тыс. рублей в месяц.

