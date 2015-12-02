БИНБАНК выплатил свыше 360 млн рублей купонного дохода за первый купонный период по биржевым облигациям серии БО-14

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-14 (идентификационные номера 4B021402562B, ISIN RU000A0JVBS1). Размер выплат за первый купонный период составляет 361,5 млн рублей, в расчете на одну облигацию - 72,30 рубля.

Напомним, что 3 июня 2015 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-14 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком обращения 6 лет. Выпуск размещен в полном объеме. По облигациям предусмотрено двенадцать купонных периодов продолжительностью 182 дня, а также оферта через один год по номиналу. Процентная ставка по 1-му купону установлена в размере 14,50% годовых. Ставка по 2-му купону установлена равной ставке по 1-му купону. Ставки последующих купонов определяются решением уполномоченного органа эмитента.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-14 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 105 млрд рублей.

