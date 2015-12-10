БИНБАНК выплатил свыше 1,6 млрд рублей купонного дохода по пяти выпускам биржевых облигаций

БИНБАНК осуществил в полном объеме выплаты купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-05, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 на общую сумму 1635,51 млн рублей. Размер выплат за второй купонный период по биржевым облигациям серий БО-05 составил 767,91 млн рублей, в расчете на одну облигацию – 69,81 рубля. Размер выплат за первый купонный период по биржевым облигациям серий БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 составил 216,9 млн рублей по каждому выпуску, в расчете на одну облигацию – 72,30 рублей.

Биржевые облигации БИНБАНКа указанных серий включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 105 млрд рублей.

