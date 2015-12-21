БИНБАНК запустил услугу снятия денежных переводов в банкоматах

Услуга позволяет получателю денежного перевода снимать в банкомате деньги без использования банковской карты. На данный момент воспользоваться этой функцией могут клиенты платежной системы «БЭСТ», позволяющей совершать денежные переводы в более чем 1 тыс. точек по России и СНГ.

Отправителю перевода необходимо указать мобильный телефон получателя, которому придет СМС-сообщение с указанием суммы и секретного кода. Чтобы снять средства, получателю достаточно выбрать в меню банкомата БИНБАНКа раздел «Денежные переводы», далее нажать кнопку «БЭСТ», ввести свой номер телефона, а также сумму и код, указанные в СМС-сообщении. Для совершения операции банковская карта не требуется.

Средства, перечисленные через платежную систему «БЭСТ», можно получить в любом из 1,5 тыс. банкоматов БИНБАНКа. Доступ к большинству из них круглосуточный. Максимальная сумма перевода – 5 тыс. рублей. Комиссия с получателя средств не взимается. Комиссия для отправителя: 2% от суммы перевода.

