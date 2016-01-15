БИНБАНК успешно погасил серию 08 Еврокоммерческих бумаг в размере 25 млн долларов США

13 января 2016 года БИНБАНК выплатил иностранным инвесторам 25 млн долларов США, погасив серию 08 (ISIN XS1257740081) Еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком обращения 6 месяцев. Доходность первичного размещения по данному выпуску составляла 7,00% годовых.

Эмитентом выпуска является компания B&N FINANCE LIMITED (БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД), зарегистрированная на Кипре. Организаторами выступили ПАО «БИНБАНК» и BCP Securities (США).

Напоминаем, что программа ЕСР общим объемом 300 млн долларов США, которую банк рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать ресурсную базу и гибко управлять ликвидностью, была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года. В настоящее время в обращении находится серия 09 и 010 ЕСР со сроком обращения 12 месяцев на общую сумму 61,8 млн долларов США и серия 011 ECP со сроком обращения 6 месяцев на общую сумму 5,1 млн евро.