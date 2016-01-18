Держатели карт Visa, выпущенных любыми банками, получили возможность снимать наличные без ограничения по сумме в банкоматах БИНБАНКа и МДМ Банка

При снятии наличных с карт платежной системы Visa БИНБАНК и МДМ Банк позволяют клиентам сторонних банков получить любую доступную им сумму. Таким образом, держатель карты ограничен лишь «домашними» условиями снятия того банка, картой которого он пользуется.

Дополнительная комиссия за снятие средств с карт других банков БИНБАНКом и МДМ Банком не взимается (держатель карты снимает средства в рамках тарифов, предусмотренных банком-эмитентом карты).

Ранее БИНБАНК и МДМ Банк предоставили аналогичную возможность держателям карт платежной системы MasterCard.

«По нашим оценкам, в среднем по рынку лимит на снятие наличных по картам сторонних банков составляет порядка 8 тыс. рублей за одну операцию, – отмечает Алексей Дегтярев, директор департамента дистанционного банковского обслуживания группы БИНБАНКа. – Мы предоставили возможность «безлимитного» снятия наличных с карт других банков во всей объединенной сети банкоматов БИНБАНКа и МДМ Банка, состоящей из 3,6 тыс. устройств».

