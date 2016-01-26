БИНБАНК увеличил срок обращения биржевых облигаций серии БО-03 до 2025 года

БИНБАНК увеличил срок обращения биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер 4B020302562B от 07.11.2011) с 3 до 12 лет. Таким образом, срок обращения продлен до 16 июля 2025 года. Количество купонов увеличено с 6 до 24, продолжительность каждого купонного периода осталась равна 6-ти месяцам. Данные изменения утверждены фондовой биржей ММВБ.

Ставка 5-го и 6-го купона установлена в размере 13,75 % годовых, что соответствует рыночному уровню. 5-ый купон выплачен в полном объеме и в установленный срок. Ставка 7-го и последующих купонов будет определена решением уполномоченного органа БИНБАНКа.

Дата ближайшей оферты – 21 июля 2016 года.

Биржевые облигаций серии БО-03 включены в первый уровень листинга ФБ ММВБ и в ломбардный список ЦБ РФ, что подтверждает высокое кредитное качество эмитента.

