БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серий БО-06 и БО-07

В рамках исполнения оферты банк выкупил ценные бумаги в количестве 3 997 013 штук (из них 1 999 495 облигаций серии БО-06 и 1 997 518 облигаций серии БО-07) совокупной стоимостью 3 997 013 рублей. Ценные бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости.

Отметим, что к оферте предъявлено менее 40% от обращающегося объема выпуска облигаций серий БО-06 и БО-07, что свидетельствует о высокой степени доверия инвесторов к финансовым инструментам банка и подтверждает высокое кредитное качество эмитента.

Напомним, что в январе 2015 года БИНБАНК разместил выпуски биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 6 лет, а уже в октябре 2015 г. разместил доп. выпуски №6 к каждому выпуску по 3 млрд рублей. Совокупный размещенный объем данных выпусков на текущий момент составляет 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый. Ставка купона на 3-ий и 4-ый купонный период установлена в размере 13,90% годовых для обоих выпусков.

Биржевые облигации БИНБАНКа серий БО-06, БО-07 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга на ФБ ММВБ.

