БИНБАНК запустил выдачу ипотечных займов по стандартам АИЖК в рамках новой технологии

Займы выдаются на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке жилья, в том числе по программам с господдержкой и социальной ипотеки.

Ставки составляют от 9,9 до 10,9% годовых по ипотеке с господдержкой и от 12,25 до 13,95% по стандартной программе. Ипотечный заем предоставляется на срок от 3 до 30 лет, минимальная сумма займа – 300 тыс. рублей, максимальная сумма зависит от региона и размера первоначального взноса.

Программа предполагает использование новой технологии выдачи ипотечных займов: напрямую с баланса АИЖК, в результате чего дальнейший выкуп закладной агентством у банка не требуется. БИНБАНК стал первым агентом в рамках новой технологии АИЖК.

Банк будет принимать от заемщиков заявки на получение ипотечного займа, проводить консультации по сбору необходимого пакета документов, осуществлять информационную поддержку потенциальных заемщиков, а также организовывать и проводить ипотечные сделки. При этом АИЖК будет проводить проверку платежеспособности заемщиков и принимать решение о выдаче ипотечного займа. Денежные средства по заключенным договорам будут перечисляться из АИЖК на счета заемщиков в БИНБАНКе.