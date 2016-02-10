БИНБАНК и Альфа-Банк объединили сети банкоматов

В результате объединения банкоматных сетей клиенты БИНБАНКа и Альфа-Банка получили возможность снимать наличные средства по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии. При этом отсутствуют ограничения по сумме снятия: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Держателям карт группы БИНБАНКа теперь доступна банкоматная сеть, насчитывающая около 6 тыс. устройств по всей стране (с учетом банкоматов Альфа-Банка). В ближайшее время банкоматы БИНБАНКа и Альфа-Банка будут объединены и по приему наличных: клиенты БИНБАНКа смогут по «домашним» тарифам пополнять свои карты в устройствах Альфа-Банка и наоборот.