БИНБАНК завершил размещение еврооблигаций на сумму $150 млн

Банк разместил еврооблигации сроком обращения три года. Объем выпуска составил $150 млн, ставка купона – 8,5% годовых. Международное агентство S&P присвоило облигационному выпуску рейтинг на уровне B-, ценные бумаги прошли листинг и допущены к торговле на «третьем рынке» Венской фондовой биржи.

Еврооблигации БИНБАНКа привлекли внимание инвесторов из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона. Также в приобретении бумаг участвовали российские инвесторы.

«Мы высоко ценим доверие инвесторов, которые проявили значительный интерес к нашему банку и предлагаемому выпуску еврооблигаций в ситуации, когда западные страны ведут себя крайне осторожно в вопросах участия в размещениях российских эмитентов, – отмечает старший вице-президент БИНБАНКа Ирина Комарова. – БИНБАНК стал первым российским банком, разместившим выпуск долговых инструментов на международных рынках в 2016 году. Мы планируем расширять присутствие банка на международных финансовых рынках, укрепляя публичную историю».

Организаторами выпуска стали две компании, штаб квартиры которых находятся в Гонконге: одна из крупнейших управляющих компаний SC Lowy и компания-брокер Xiaxin Securities, обладающая хорошей базой частных инвесторов в Китае и Европе.