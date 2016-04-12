БИНБАНК запустил «космические» карты

БИНБАНК приступил к выпуску мультивалютных карт категории Visa Platinum с космической тематикой в дизайне. Карты «Первый полет человека», «Луноход», «В открытом космосе» и «Первый спутник Земли» олицетворяют исторические вехи покорения космоса.

Оформив карту, клиент подключается к новому пакету услуг БИНБАНКа «Все включено», предполагающему начисление на среднемесячный остаток до 6% годовых, бесплатное снятие наличных в любых банкоматах (до 50 тыс. рублей в месяц), подключение к программе «БИН Бонус» (возврат части средств на карту: 5% от суммы покупки в выбранной категории, 1% - при любых других покупках), страхование владельца карты при поездках за рубеж. Клиенты БИНБАНКа могут без комиссии пополнять свои карты в режиме онлайн, делая перевод с карт любых других российских банков (операция доступна на сайте БИНБАНКа).

К картам космической тематики автоматически привязывается три счета – в рублях, долларах и евро. При поддержании остатка в 100 тыс. рублей или безналичном обороте в 50 тыс. рублей в месяц плата за обслуживание карты (4,5 тыс. рублей в год) не взимается.

Заявку на оформление карты можно подать дистанционно – на сайте www.binbankcards.ru.



