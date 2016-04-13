БИНБАНК запустил вклад «Великолепная семерка»

Вклад позволяет гибко управлять своими сбережениями, снимая деньги со счета или пополняя его в зависимости от текущих потребностей. Депозит открывается на один год, процентные ставки составляют 7% годовых в рублях, 1,2% в долларах и 0,65% в евро.

Семь преимуществ вклада заключаются в следующем:

– Сумма первоначального взноса (неснижаемого остатка) небольшая: 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро.

– Вкладчик может в любой момент снимать средства без потери процентов до суммы неснижаемого остатка.

– Вклад можно пополнять без ограничений по минимальной сумме дополнительного взноса.

– Проценты по вкладу ежедневно капитализируются (прибавляются к сумме депозита).

– При открытии вклада через интернет-банк клиент получает бонус к действующей ставке в размере 0,2 процентного пункта.

– По окончании срока депозит автоматически пролонгируется.

– Доходность вклада оптимальная, учитывая сочетание перечисленных опций.

Оформить вклад «Великолепная семерка» можно в любом офисе БИНБАНКа или через интернет-банк.

