БИНБАНК приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa PayWave и MasterCard PayPass

Бесконтактные платежные карты позволяют совершать покупки «в одно касание» в торгово-сервисных предприятиях, оборудованных POS-терминалами с бесконтактным считывателем. Это значительно упрощает и сокращает процесс обслуживания клиентов. При использовании такой карты не требуется вводить ПИН-код при совершении покупки на сумму до 1 тыс. рублей и расписываться в чеке. Кроме того, при совершении оплаты владелец карты не передает ее кассиру или другому сотруднику, что в значительной мере повышает безопасность карты.

На данном этапе БИНБАНК ведет интеграционную работу с торговыми сетями, в которых будет размещаться современное бесконтактное оборудование. Новые терминалы смогут принимать любые карты Visa PayWave и MasterCard PayPass независимо от банка-эмитента.

