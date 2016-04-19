БИНБАНК вошел в число организаторов выпуска биржевых облигаций компании «РУСАЛ Братск»

ОАО «РУСАЛ Братск» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-20075-F от 23.08.2012), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через 3 года с даты размещения. По выпуску предусмотрено поручительство компаний ОАО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» и ОАО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», а также дополнительная оферта на выкуп от компании United Company RUSAL PLC.

Книга заявок была закрыта 14 апреля 2016 года. Первоначальный диапазон ставки первого купона был объявлен на уровне 12,75–13,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды сужался до 12,75–12,90%. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12,85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 13,26%.

В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторами выпуска облигаций выступили: ПАО «БИНБАНК», АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк», ООО «БК РЕГИОН». Соандеррайтером выступило ООО «Рон Инвест».

Агент по размещению выпуска - АО ВТБ Капитал.

