Активы БИНБАНКа по МСФО за 2015 год выросли почти в два раза

Согласно отчетности по МСФО, общие активы БИНБАНКа в 2015 году увеличились на 92% и составили 817,7 млрд рублей. Рост активов обусловлен как органическим развитием банка, так и эффектом от консолидации кредитных организаций, входящих в группу (в консолидированной финансовой отчетности учитываются совокупные показатели БИНБАНКа и его дочерних организаций: «БИНБАНК кредитные карты», «БИНБАНК Смоленск», «БИНБАНК Тверь», «БИНБАНК Сургут», банк «КЕДР», Уралприватбанк, компании «БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД», «САФМАР ПЕНСИИ», «Приват-Лизинг», «Стандард Девелопмент»).

Общий капитал банка за 2015 год вырос на 50,1% до 46,1 млрд рублей. В апреле 2015 года был осуществлен дополнительный выпуск акций, в результате чего собственный капитал банка был увеличен на 6 млрд рублей. В августе 2015 года БИНБАНКом был привлечен субординированный заем в объеме 8,8 млрд рублей в форме ОФЗ от Агентства по страхованию вкладов в рамках государственной программы повышения капитализации банковской системы.

Показатели достаточности капитала банка (Базель II) по состоянию на конец 2015 года, несмотря на существенный рост активов, сохранялись на устойчивом уровне: общая достаточность капитала - 10,5%, достаточность капитала 1 уровня - 7,3%.

Чистая прибыль БИНБАНКа за 2015 год составила 69 млн рублей, итоговый совокупный доход - 3,2 млрд рублей. Общий операционный доход банка за 2015 год увеличился на 160% до 74,8 млрд рублей, при этом чистый комиссионный доход вырос на 43% до 3,9 млрд рублей.

По итогам 2015 года БИНБАНК продемонстрировал значительный рост и диверсификацию базы фондирования. Общие пассивы банка увеличились на 96%, что обусловлено как привлечением средств от клиентов, так и выпуском долговых ценных бумаг. Объем клиентского фондирования в 2015 году вырос на 85% по сравнению с показателями 2014 года и составил 487,9 млрд рублей. Объем выпущенных долговых ценных бумаг за 2015 год вырос в пять раз до 119 млрд рублей, в том числе за счет успешного размещения в течение года девяти новых выпусков рублевых биржевых облигаций на общую сумму 33 млрд рублей, а также дополнительного размещения в рамках более ранних выпусков облигаций на сумму около 61 млрд рублей. Кроме того, в 2015 году были размещены четыре выпуска еврокоммерческих бумаг на общую сумму свыше 90 млн долларов США.

