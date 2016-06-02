БИНБАНК выплатил свыше 361 млн рублей купонного дохода за второй купонный период по биржевым облигациям серии БО-14

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-14 (идентификационный номер выпуска 4B021402562B от 25.12.2013). Размер выплат за второй купонный период составил 361 500 000 рублей, в расчете на одну облигацию - 72,30 руб.

Напомним, что 03 июня 2015 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-14 со сроком погашения в 2 184 день с даты начала размещения. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентные ставки первого и второго купонов установлены в размере 14,50% годовых, а третьего и четвертого – в размере 14,25%.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-14 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ.