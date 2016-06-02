БИНБАНК и Альфа-Банк объединили банкоматные сети на прием наличных

Теперь клиенты БИНБАНКа и Альфа-Банка могут вносить наличные средства в единой сети устройств самообслуживания без комиссии. Объединенная сеть платежных терминалов и банкоматов, позволяющих вносить наличные, составляет около 3,7 тыс. устройств.

Ранее клиенты БИНБАНКа и Альфа-Банка получили возможность снимать в объединенной сети устройств наличные по «домашним» тарифам – без дополнительных комиссий и ограничений по сумме снятия: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Держателям карт группы БИНБАНКа доступна банкоматная сеть, насчитывающая более 6,5 тыс. устройств по всей стране (с учетом устройств банков-партнеров).