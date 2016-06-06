БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-14

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 3 130 638 штук номинальным объемом 3 130 638 000 рублей, что составляет 63 % от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 6 104 744,10 рублей.

Биржевые облигации серии БО-14 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 6 лет были размещены БИНБАНКом 3 июня 2015 года.

Следующая оферта по биржевым облигациям серии БО-14 состоится 5 июня 2017 года. Ставки по третьему и четвертому купонным периодам установлены в размере 14,25% годовых. Процентные ставки последующих купонных периодов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Дата погашения биржевых облигаций серии БО-14 - 26 мая 2021 года.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-14 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ.