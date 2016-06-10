БИНБАНК открыл «витрину» банковских продуктов в «ВКонтакте»

Теперь клиенты могут выбрать и заказать дебетовые карты в официальном сообществе БИНБАНКа «ВКонтакте». На «витрине» можно получить информацию о стоимости и основных условиях выбранного продукта, а также связаться с банком в соцсети для уточнения интересующих вопросов.

«Это первый шаг к омниканальному маркетингу. Такой функционал очень актуален для молодой аудитории, которая ценит скорость получения продукта через удобный для нее канал коммуникации», – отмечает директор департамента маркетинга БИНБАНКа Михаил Семиков.

На данный момент на «витрине» представлены мультивалютные карты категории Visa Platinum с «космическим» дизайном, которые олицетворяют исторические вехи покорения космоса. В ближайшее время ассортимент продуктов, размещенных на «витрине», будет расширен.