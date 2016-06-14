БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серий БО-10 – БО-13

В рамках исполнения оферт банк выкупил биржевые облигации серий БО-10, БО-11, БО-12 и БО-13 в общем количестве 6 045 776 штук номинальным объемом 6 045 776 000 рублей соответственно, что составляет 50% от обращающихся ценных бумаг четырех выпусков. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 13 905 284,80 рублей.

Биржевые облигации серий БО-10 – БО-13 совокупным объемом 12 млрд рублей со сроком обращения 6 лет были размещены БИНБАНКом 10 июня 2015 года.

Следующая оферта по биржевым облигациям указанных серий состоится 13 июня 2017 года. Ставки по третьему и четвертому купонным периодам установлены в размере 14% годовых. Процентные ставки последующих купонных периодов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Дата погашения данных биржевых облигаций – 2 июня 2021 года.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-10 – БО-13 включены в ломбардный список ЦБ РФ.