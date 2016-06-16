Ставки по ипотеке АИЖК в БИНБАНКе снижены на 0,6 – 1,1 процентного пункта

АИЖК снизило ставки по ипотечным займам, выдача которых осуществляется через партнеров напрямую с баланса агентства. БИНБАНК является первым и единственным из банков партером АИЖК в рамках этой технологии. Займы выдаются на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке жилья, в том числе по программам с господдержкой и социальной ипотеки.

Клиенты группы БИНБАНКа получают дополнительные преференции: ставка для зарплатных клиентов группы (в том числе МДМ Банка и «БИНБАНКа кредитные карты») при первоначальном взносе от 20% до 30% снижается еще на 0,25 процентного пункта. Аналогичный вычет из ставки получают заемщики с положительной кредитной историей в любом банке при взносе от 20% до 30%.

Помимо этого, вычеты к ставке предусмотрены для отдельных категорий граждан при покупке готового и строящегося жилья.

Минимальные ставки в БИНБАНКе на данный момент составляют 11,5% годовых при оформлении ипотеки с господдержкой на покупку квартиры в новостройке и 11,9% по ипотеке на вторичном рынке (с учетом всех возможных вычетов).

Оформить ипотеку по стандартам АИЖК можно на срок от 3 до 30 лет, минимальная сумма займа – 300 тыс. рублей, максимальная сумма зависит от региона и размера первоначального взноса. У заемщиков появилась возможность снизить до 10% первоначальный взнос за счет материнского капитала (ранее эти средства можно было направить только на досрочное погашение). Кроме того, АИЖК предоставило возможность заемщикам оформлять целевые кредиты на покупку жилья под залог имеющейся квартиры, в том числе на оплату паевых взносов в ЖСК.