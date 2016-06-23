Трехлетний выпуск Еврооблигаций БИНБАНКа допущен к торгам на Ирландской фондовой бирже

Еврооблигации БИНБАНКа объемом $150 млн прошли дополнительный листинг и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже. Ценные бумаги внесены в основной котировальный список биржи.

Выпуск еврооблигаций состоялся в марте 2016 года, срок обращения бумаг – три года, ставка купона – 8,5% годовых. Еврооблигации привлекли внимание инвесторов из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона. Также в приобретении бумаг участвовали российские инвесторы. Организаторами выпуска стали две компании, штаб-квартиры которых находятся в Гонконге: одна из крупнейших управляющих компаний SC Lowy и компания-брокер Xiaxin Securities, обладающая хорошей базой частных инвесторов в Китае и Европе.

При размещении ценные бумаги прошли листинг на Венской фондовой бирже и продолжают торговаться на «третьем рынке». Ирландская фондовая биржа является второй площадкой для торговли на регулируемом рынке.

В мае БИНБАНК приступил к операциям маркет-мейкинга по своим Еврооблигациям. «Мы видим активность со стороны институциональных и частных инвесторов на вторичном рынке. На сегодняшний день бумаги котируются в диапазоне 100,60/100,90 (BID/ASK). Мы планируем планомерно наращивать объемы продаж и повышать интерес инвесторов к бумаге на вторичном рынке» – прокомментировала старший вице-президент БИНБАНКа Ирина Комарова.