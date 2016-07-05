БИНБАНК и НПФ «САФМАР» запустили совместный проект по обязательному пенсионному страхованию

АО НПФ «САФМАР» и ПАО «БИНБАНК» запустили совместный проект: во всех отделениях группы БИНБАНКа (включая офисы МДМ Банка, «БИНБАНКа кредитные карты», «БИНБАНКа Мурманск», «БИНБАНКа Тверь» и Уралприватбанка) теперь можно заключить договор об обязательном пенсионном страховании и оформить заявление на перевод пенсионных накоплений в НПФ «САФМАР».

Для оформления документов застрахованному лицу потребуется только паспорт РФ, СНИЛС и мобильный телефон. Процедура оформления занимает не более 15 минут. Подписание документов о переводе пенсионных накоплений осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи, которая генерируется на месте.

Услуга доступна во всех отделениях группы БИНБАНКа (порядка 500 офисов по всей России).