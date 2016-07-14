ФБ ММВБ зарегистрировала 28 дополнительных выпусков биржевых облигаций БИНБАНКа совокупным объемом 52 млрд рублей

Банк увеличил потенциальный объем к размещению биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05, зарегистрировав десять дополнительных выпусков совокупным объемом 17 млрд рублей к биржевым облигациям серии БО-03, шесть дополнительных выпусков совокупным объемом 11 млрд рублей к биржевым облигациям серии БО-04, двенадцать дополнительных выпусков совокупным объемом 24 млрд рублей к биржевым облигациям серии БО-05.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа общим объемом 105 млрд рублей, из которых на биржевые облигации серии БО-03 приходится 18 млрд рублей, на биржевые облигации серии БО-04 - 24 млрд рублей, на биржевые облигации серии БО-05 – 11 млрд рублей.

Биржевые облигации БИНБАНКа серий БО-03, БО-04, БО-05 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ, что говорит о высоком кредитном качестве ценной бумаги.