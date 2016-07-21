Воспользоваться данной опцией можно при оформлении кредитов на приобретение недвижимости на вторичном рынке. Клиент получает возможность разделить ежемесячный платеж на две равные части, внося средства каждые 14 дней. В результате полная стоимость кредита снижается на величину до 3,5 процентного пункта, поскольку в течение года клиент успевает сделать «дополнительный» ежемесячный платеж (таким образом, общий срок кредита уменьшается вместе с суммой процентных выплат). К примеру, при сумме кредита 1,5 млн рублей, сроке 15 лет и ставке 14% годовых экономия клиента от применения опции составит 550 тыс. рублей, а срок кредита уменьшится на 40 месяцев.
Решение о подключении опции клиент принимает в момент подачи заявки на кредит. В период действия кредита клиент при желании может перейти на обычный ежемесячный режим оплаты.
Ипотечные кредиты БИНБАНКа в партнерстве с банком ДельтаКредит предоставляются на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке. Срок составляет от 5 до 25 лет, ставки – от 12,25% процентов годовых при покупке готовой недвижимости и от 11,5% – при приобретении строящегося жилья.
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