ФАС согласовала один из двух возможных вариантов объединения БИНБАНКа и МДМ Банка

Группа БИНБАНКа обратилась в Федеральную антимонопольную службу с двумя ходатайствами, в которых предусмотрены два варианта юридического объединения БИНБАНКа и МДМ Банка. В первом случае БИНБАНК присоединяется к МДМ Банку, при этом объединенный банк продолжает работать под брендом БИНБАНКа (МДМ Банк будет переименован в БИНБАНК). Во втором случае МДМ Банк присоединяется к БИНБАНКу.

На данный момент ФАС согласовала первое ходатайство, предусматривающее присоединение к МДМ Банку БИНБАНКа, а также двух других банков, входящих в Группу: бывшего «Европлан Банка» (ныне – «БИНБАНК Столица») и «БИНБАНКа Мурманск». В ближайшее время Группа БИНБАНКа ожидает согласование второго ходатайства – о присоединении к БИНБАКНу МДМ Банка и двух других указанных банков.

Окончательный выбор варианта юридического объединения БИНБАНКа и МДМ Банка будет сделан на внеочередном общем собрании акционеров БИНБАНКа, которое состоится 7 октября 2016 года. По предварительным оценкам для Группы БИНБАНКа предпочтительней первый вариант объединения: присоединение БИНБАНКа к МДМ Банку с последующем переименованием МДМ Банка в БИНБАНК. Подобная схема позволит максимально быстро завершить процесс объединения.

Напомним, что в 2016 году в Группе БИНБАНКа был реализован ряд трудоемких проектов по технологической интеграции и юридическому объединению. К БИНБАНКу были присоединены три банка: «Кедр», «БИНБАНК Смоленск» и «БИНБАНК Сургут». В ноябре 2016 года планируется завершить присоединение к БИНБАНКу еще одной кредитной организации – «БИНБАНКа Тверь». В первом квартале 2016 года была реализована сложнейшая технологическая интеграция БИНБАНКа и его карточной «дочки» – «БИНБАНКа кредитные карты» (этот банк продолжает работать как самостоятельное юридическое лицо, но с технологической точки зрения он полностью интегрирован в БИНБАНК).