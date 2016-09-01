Группа БИНБАНКа приступила к выпуску «кампусных» карт для вузов

Группа БИНБАНКа приступила к выпуску «кампусных» карт для студентов и преподавателей вузов. Проект сочетает в себе как финансовые, так и нефинансовые сервисы для студентов и преподавателей. Первым вузом, с которым реализован данный проект, стал Новосибирский государственный университет экономики и управления.



«Кампусная» карта – это карта платежной системы MasterCard с технологией бесконтактной оплаты PayPass, позволяющей делать покупку в одно касание (не только картой, но и смартфоном). Карта является пропуском на территорию вуза и общежитий, электронным читательским билетом, зарплатной картой для преподавателей и картой для начисления стипендии.

На остаток по карте начисляется 6% годовых. Карта позволяет без комиссии снимать средства не только в банкоматах группы БИНБАНКа и устройствах ее партнеров, но и в банкоматах любых других банков (в сторонних банкоматах комиссия не взимается при снятии средств в пределах 30 тыс. рублей в месяц). Держатель карты может подключить программу лояльности «БИН Бонус», в рамках которой клиенту возвращается до 5% средств от каждой покупки.



Функционал «кампусной» карты будет расширяться. В ближайшей перспективе ее можно будет использовать в качестве электронной зачетной книжки, средства контроля доступа к научному оборудованию и информационным системам вуза. Также планируется разработать мобильное приложение для студентов, позволяющее получить ряд дополнительных сервисов: онлайн расписание занятий, статус учебных задолженностей, электронный студенческий билет и электронный кошелек, привязанный к «кампусной» карте.



Группа БИНБАНКа ведет подготовку к запуску «кампусного» проекта в других ведущих вузах России, в том числе – в Кемерово, Томске, Йошкар-Оле. Запуск проектов в указанных городах планируется этой осенью.