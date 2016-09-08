БИНБАНК запустил «Военную ипотеку» по стандартам АИЖК

Программа является специальным предложением для военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (участников НИС).

Займы выдаются на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке жилья.

Максимальная сумма займа составляет 1,93 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости недвижимости. Он формируется ФГКУ «Росвоенипотека» на именном накопительном счете участника НИС. Оплату ежемесячных платежей по ипотеке за военнослужащего также производит «Росвоенипотека» в размере 1/12 от ежегодного накопительного взноса участника НИС. Срок кредитования — от 3 лет до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе. При этом процентная ставка установлена в размере 11,5% годовых.