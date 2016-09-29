БИНБАНК выплатил купон в размере свыше 6,4 млн долларов США по трехлетним еврооблигациям

БИНБАНК выплатил купон по трехлетним еврооблигациям, выпущенным в марте 2016 года в объеме 150 млн долларов США (ISIN XS1379311761). Объем купонной выплаты за первый процентный период составил 6 481 250 долларов США. Средства были направлены инвесторам через компанию–эмитента B&N Bonds D.A.C. Ставка купона – 8,5% годовых, купон выплачивается два раза в год.

Напомним, что БИНБАНК разместил трехлетние еврооблигации объемом 150 млн долларов США 24 марта 2016 года. По выпуску еврооблигаций предусмотрено шесть процентных периодов. Бумаги допущены к обращению на Венской и Ирландской фондовых биржах, а также включены в третий уровень списка ценных бумаг ФБ ММВБ.