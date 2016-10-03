Вклад https://www.binbank.ru/private-clients/deposits/high-season/
открывается в рублях на срок 300 дней, минимальная сумма – 50 тыс. рублей, каждые 100 дней проценты капитализируются (зачисляются на счет вклада). По истечении 200 дней появляется возможность закрыть депозит досрочно без потери капитализированных процентов. Максимальная ставка 10% годовых начисляется в течение первых 100 дней. В период со 101 по 200 день ставка составит 9 % годовых, в интервале 201-300 дней – 8% годовых.
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