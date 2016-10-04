Эффективность контакт-центра БИНБАНКа увеличилась на 150%

БИНБАНК увеличил в 2,5 раза возможности по обработке звонков клиентов, открыв в Казани дополнительный контакт-центр. Первый региональный контакт-центр работает в Ульяновске с 2014 года.

В среднем БИНБАНК на данный момент обрабатывает порядка 20 тыс. звонков в сутки, что на 150% больше, чем до открытия нового контакт-центра в Казани. Дистанционные консультации, затрагивающие любые вопросы обслуживания в банке, доступны клиентам круглосуточно.

При выборе города для открытия нового контакт-центра учитывалось наличие развитой инфраструктуры для обеспечения качественного канала связи и присутствие ведущих вузов страны для формирования кадрового потенциала.

«Республика Татарстан для БИНБАНКа – стратегически важный и интересный регион. Мы уделяем большое внимание подготовке кадров, и работа в контакт-центре для многих – это входное окно для построения карьеры в банке. Новым сотрудникам мы помогаем адаптироваться и получить высокую квалификацию в области финансов», – отмечает директор департамента дистанционного обслуживания клиентов БИНБАНКа Лада Швец.