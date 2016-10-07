Акционеры утвердили схему объединения БИНБАНКа и МДМ Банка

На внеочередном общем собрании акционеров БИНБАНКа и МДМ Банка, состоявшемся 7 октября 2016 года, утверждена схема юридического объединения двух банков: БИНБАНК присоединяется к МДМ Банку, при этом объединенный банк продолжает работать под брендом БИНБАНКа (МДМ Банк будет переименован в БИНБАНК).

Выбор данного варианта обусловлен тем, что он позволит максимально быстро завершить процесс объединения. За то время, пока БИНБАНК присоединял другие банки группы, МДМ Банк был подготовлен к тому, чтобы на его балансе (лицензии) завершить создание объединенной кредитной организации.

Напомним, что в 2016 году в Группе БИНБАНКа был реализован ряд трудоемких проектов по технологической интеграции и юридическому объединению. К БИНБАНКу были присоединены три банка: «Кедр», «БИНБАНК Смоленск» и «БИНБАНК Сургут». В ноябре 2016 года планируется завершить присоединение к БИНБАНКу еще одной кредитной организации – «БИНБАНКа Тверь». В первом квартале 2016 года была реализована сложнейшая технологическая интеграция БИНБАНКа и его карточной «дочки» – «БИНБАНКа кредитные карты» (этот банк продолжает работать как самостоятельное юридическое лицо, но с технологической точки зрения он полностью интегрирован в БИНБАНК).

Процесс объединения БИНБАНКа и МДМ Банка планируется завершить до конца 2016 года. Объединенный банк продолжит работу под брендом БИНБАНКа. На данный момент БИНБАНК и МДМ Банк уже работают в рамках единой системы управления и унифицированной продуктовой линейки. Процедура реорганизации не повлечет за собой неудобств для клиентов: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) останутся прежними, перезаключать их не потребуется. Выпущенные банковские карты продолжат действовать в прежнем режиме.