НРА подтвердило рейтинг кредитоспособности БИНБАНКа

Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности БИНБАНКа на уровне «АА» со стабильным прогнозом.

В качестве факторов, поддерживающих рейтинговую оценку, агентство указывает сильный состав акционеров и высокий уровень поддержки со стороны собственников. Помимо этого отмечены стабильные позиции ликвидности и высокие потенциальные возможности банка по привлечению ресурсов для ее поддержания, а также рост капитализации. Ресурсная база банка хорошо диверсифицирована по источникам фондирования и характеризуется невысокой зависимостью от средств крупнейших кредиторов. Банк демонстрирует прибыль как по МСФО, так и по РСБУ. Агентство отмечает значительный рост чистой процентной маржи в I полугодии 2016 года.

Представители НРА отмечают, что БИНБАНК входит в число крупнейших российских банков по величине активов и капитала, обладает широким региональным охватом и развитой сетевой инфраструктурой. Банк осуществляет деятельность во всех секторах российского финансового рынка, предоставляет своим клиентам – юридическим и физическим лицам – полный спектр банковских услуг. БИНБАНК обладает широкой корпоративной клиентской базой, в числе его клиентов компании финансового, строительного и нефтегазового секторов экономики, производственные предприятия и организации, работающие в сфере торговли.