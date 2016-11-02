Apple Pay стал доступен клиентам группы БИНБАНКа

Держатели карт MasterCard, выпущенных МДМ Банком (объединяется с БИНБАНКом), получили возможность пользоваться Apple Pay. Бесконтактная оплата в магазинах с помощью Apple Pay возможна с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.



Apple Pay очень просто настроить: достаточно добавить в Apple Pay кредитную или дебетовую карту МДМ Банка через мобильный банк «МДМ Mobile» или в приложении Wallet на своем устройстве. При этом клиент продолжит получать все преимущества и бонусы от пользования картой, в том числе – в рамках программы «БИН Бонус».



Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.